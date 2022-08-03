Зона военных действий
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Зона военных действий

Зона военных действий (фильм, 1998) смотреть онлайн

7.11998, The War Zone
Триллер, Драма95 мин18+

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О фильме

15-летний Том переезжает вместе с семьей из Лондона в провинциальный Девон. Здесь ничего не происходит, только все время идет дождь. Хмурая погода - подходящий фон унылой повседневности. В доме царят отчужденность и равнодушие. Мать семейства ждет третьего ребенка, но предстоящее событие трудно назвать желанным. Единственный человек, с которым Том в состоянии общаться, это старшая сестра Джесси, которую связывают какие-то странные отношения с отцом. Вскоре Том поймет, что неслучайно считал отца чужим человеком. Он вообще много чего поймет...

Страна
Великобритания, Италия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зона военных действий»