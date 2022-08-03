Зона военных действий (фильм, 1998) смотреть онлайн
7.11998, The War Zone
Триллер, Драма95 мин18+
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О фильме
15-летний Том переезжает вместе с семьей из Лондона в провинциальный Девон. Здесь ничего не происходит, только все время идет дождь. Хмурая погода - подходящий фон унылой повседневности. В доме царят отчужденность и равнодушие. Мать семейства ждет третьего ребенка, но предстоящее событие трудно назвать желанным. Единственный человек, с которым Том в состоянии общаться, это старшая сестра Джесси, которую связывают какие-то странные отношения с отцом. Вскоре Том поймет, что неслучайно считал отца чужим человеком. Он вообще много чего поймет...
СтранаВеликобритания, Италия
ЖанрДрама, Триллер
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Тим
Рот
- АЭАктриса
Аннабелл
Эпсион
- КЭАктриса
Кейт
Эшфилд
- ЛБАктриса
Лара
Белмонт
- ФКАктёр
Фредди
Канлифф
- Актёр
Колин
Фаррелл
- ЭОАктриса
Эшлинг
О’Салливан
- Актриса
Тильда
Суинтон
- МТАктриса
Миган
Торп
- КУАктёр
Ким
Уолл
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- АССценарист
Александр
Стюарт
- СРПродюсер
Сара
Рэдклифф
- ЭАПродюсер
Эрик
Абрахам
- КУХудожница
Карен
Уэйкфилд
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- СБКомпозитор
Саймон
Босуэлл