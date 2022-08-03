Зона 414 (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Зона 414 – это секретное место, населенное андроидами, которые выполняют все прихоти богатых туристов. Создатель колонии человекоподобных роботов, учeный Марлон Вид никогда не распространялся об этом своем детище, но вынужден приоткрыть завесу тайны, ведь пропала его дочь. Вероятно, именно в Зоне 414. Нанятый Видом сыщик Дэвид Кармайкл отправляется туда на поиски исчезнувшей. К чему приведет его расследование?
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Приключения, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бейрд
- Актёр
Гай
Пирс
- МААктриса
Матильда
Анна Ингрид Лутс
- ДААктёр
Джонатан
Арис
- КСАктёр
Колин
Сэлмон
- ЙХАктёр
Йоуханнес
Хёйкюр Йоуханнессон
- Актёр
Нед
Деннехи
- ОФАктриса
Олуэн
Фуэре
- АКАктриса
Антония
Кэмпбелл-Хьюз
- ФФАктриса
Финола
Флэнаган
- Актёр
Трэвис
Фиммел
- ЭБПродюсер
Эндрю
Бейрд
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- РКомпозитор
Рафферти