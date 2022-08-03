Зона 414 (фильм, 2021) смотреть онлайн

Зона 414 – это секретное место, населенное андроидами, которые выполняют все прихоти богатых туристов. Создатель колонии человекоподобных роботов, учeный Марлон Вид никогда не распространялся об этом своем детище, но вынужден приоткрыть завесу тайны, ведь пропала его дочь. Вероятно, именно в Зоне 414. Нанятый Видом сыщик Дэвид Кармайкл отправляется туда на поиски исчезнувшей. К чему приведет его расследование?

