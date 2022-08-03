Зона 414
Wink
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Зона 414
7.32021, Zone 414
Фантастика, Приключения93 мин18+

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Зона 414 (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Зона 414 – это секретное место, населенное андроидами, которые выполняют все прихоти богатых туристов. Создатель колонии человекоподобных роботов, учeный Марлон Вид никогда не распространялся об этом своем детище, но вынужден приоткрыть завесу тайны, ведь пропала его дочь. Вероятно, именно в Зоне 414. Нанятый Видом сыщик Дэвид Кармайкл отправляется туда на поиски исчезнувшей. К чему приведет его расследование?

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Приключения, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зона 414»