Золотой трон
Актёры и съёмочная группа фильма «Золотой трон»

Актёры и съёмочная группа фильма «Золотой трон»

Режиссёры

Рустем Абдрашев

Rustem Abdrashev
Режиссёр

Актёры

Кайрат Кемалов

АктёрКерей
Еркебулан Дайыров

Yerkebulan Daiyrov
АктёрЖанибек
Досхан Жолжаксынов

АктёрШарбаншах
Исбек Абильмажинов

Isbek Abilmazhinov
Актёр
Карлыгаш Мухамеджанова

Karlygash Mukhamedzhanova
АктрисаРабия
Аян Утепберген

Ayan Utepbergen
АктёрБурындык
Мейргат Амангелдин

АктёрКасым
Ниязбек Шайсултанов

АктёрШахмухамед
Мадина Есманова

Madina Esmanova
АктрисаДжаханбике
Азамат Шаргынов

Azamat Sharginov
АктёрИбрагим

Сценаристы

Тимур Жаксылыков

Timur Zhaksylykov
Сценарист
Смагул Елубаев

Сценарист
Рустем Абдрашев

Rustem Abdrashev
Сценарист

Продюсеры

Нургуль Нуржигитова

Продюсер

Актёры дубляжа

Давид Бродский

Актёр дубляжа
Артем Бордовский

Актёр дубляжа
Ирина Горячева

Актриса дубляжа
Борис Хасанов

Актёр дубляжа
Александр Разбаш

Актёр дубляжа

Операторы

Сапар Койчуманов

Sapar Koichumanov
Оператор
Александр Плотников

Aleksandr Plotnikov
Оператор

Композиторы

Абулхаир Жараскан

Abulhair Zharaskan
Композитор