Золотой трон (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Историческая драма о борьбе новой и еще не окрепшей Казахской орды за право на независимость. Вторая половина XV века. Государства, образованные после развала империи Чингисхана и Тамерлана, пытаются встать на ноги. Среди них — Белая орда, основанная Урус-ханом. Однако под гнетом тирании Албурхаира Шайбани, захватившего власть в 1428 году, то и дело поднимались народные волнения. Воспользовавшись ослаблением Шайбани, законные наследники трона и потомки Урус-хана Керей и Жанибек встают во главе племен, отправившихся в великое кочевье в Моголистан. Здесь они возрождают казахский улус, который со временем стал Казахской ордой. Ей предстоит пройти немало испытаний, чтобы укрепиться на новом месте и доказать свою состоятельность. Об этом непростом времени расскажет фильм «Золотой трон» 2019 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
- РАРежиссёр
Рустем
Абдрашев
- ККАктёр
Кайрат
Кемалов
- ЕДАктёр
Еркебулан
Дайыров
- ДЖАктёр
Досхан
Жолжаксынов
- ИААктёр
Исбек
Абильмажинов
- КМАктриса
Карлыгаш
Мухамеджанова
- АУАктёр
Аян
Утепберген
- МААктёр
Мейргат
Амангелдин
- НШАктёр
Ниязбек
Шайсултанов
- МЕАктриса
Мадина
Есманова
- АШАктёр
Азамат
Шаргынов
- ТЖСценарист
Тимур
Жаксылыков
- СЕСценарист
Смагул
Елубаев
- РАСценарист
Рустем
Абдрашев
- ННПродюсер
Нургуль
Нуржигитова
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Разбаш
- СКОператор
Сапар
Койчуманов
- АПОператор
Александр
Плотников
- АЖКомпозитор
Абулхаир
Жараскан