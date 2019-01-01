Золотой трон (фильм, 2019) смотреть онлайн

Историческая драма о борьбе новой и еще не окрепшей Казахской орды за право на независимость. Вторая половина XV века. Государства, образованные после развала империи Чингисхана и Тамерлана, пытаются встать на ноги. Среди них — Белая орда, основанная Урус-ханом. Однако под гнетом тирании Албурхаира Шайбани, захватившего власть в 1428 году, то и дело поднимались народные волнения. Воспользовавшись ослаблением Шайбани, законные наследники трона и потомки Урус-хана Керей и Жанибек встают во главе племен, отправившихся в великое кочевье в Моголистан. Здесь они возрождают казахский улус, который со временем стал Казахской ордой. Ей предстоит пройти немало испытаний, чтобы укрепиться на новом месте и доказать свою состоятельность. Об этом непростом времени расскажет фильм «Золотой трон» 2019 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



