Актёры и съёмочная группа фильма «Золотой эшелон»

Режиссёры

Илья Гурин

Режиссёр

Актёры

Василий Шукшин

АктёрАндрей Низовцев
Елена Добронравова

АктрисаНадя
Харий Лиепиньш

АктёрИштван
Валентина Беляева

АктрисаСерафима Ивановна
Г. Бухаров

Актёр
Вячеслав Гостинский

Актёр
Вадим Грачев

Актёр
Эрвин Кнаусмюллер

Актёр
Виктор Кольцов

АктёрКир Семицветов
Станислав Коренев

Актёр

Сценаристы

Леонид Тур

Сценарист

Художники

Лилия Душина

Художница

Монтажёры

Лидия Жучкова

Монтажёр

Композиторы

Кара Караев

Композитор