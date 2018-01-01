WinkФильмыЗолотая молодежьАктёры и съёмочная группа фильма «Золотая молодежь»
Актёры и съёмочная группа фильма «Золотая молодежь»
Режиссёры
Актёры
АктрисаLucile
Изабель ЮпперIsabelle Huppert
АктёрHubert
Мельвиль ПупоMelvil Poupaud
АктрисаRose
Галатея БеллуджиGalatéa Bellugi
АктёрMichel / Rose's fiancé
Лукас ЙонескоLukas Ionesco
АктёрAdrien
Ален-Фабьен ДелонAlain-Fabien Delon
АктёрYvan
Нассим ГвизаниNassim Guizani
АктрисаMado
Юдит ЗинсJudith Zins
АктрисаRazerka
Манал ИссаManal Issa
АктёрThéodore
Брайан Скотт БэглиBrian Scott Bagley
АктёрFabrice Emaer (в титрах: Benoît Soles)