Золотая молодежь
Актёры и съёмочная группа фильма «Золотая молодежь»

Режиссёры

Ева Йонеско

Eva Ionesco
Режиссёр

Актёры

Изабель Юппер

Isabelle Huppert
АктрисаLucile
Мельвиль Пупо

Melvil Poupaud
АктёрHubert
Галатея Беллуджи

Galatéa Bellugi
АктрисаRose
Лукас Йонеско

Lukas Ionesco
АктёрMichel / Rose's fiancé
Ален-Фабьен Делон

Alain-Fabien Delon
АктёрAdrien
Нассим Гвизани

Nassim Guizani
АктёрYvan
Юдит Зинс

Judith Zins
АктрисаMado
Манал Исса

Manal Issa
АктрисаRazerka
Брайан Скотт Бэгли

Brian Scott Bagley
АктёрThéodore
Бенуа Соулз

Benoît Solès
АктёрFabrice Emaer (в титрах: Benoît Soles)

Сценаристы

Ева Йонеско

Eva Ionesco
Сценарист
Симон Либерати

Simon Liberati
Сценарист

Продюсеры

Мелита Тоскан дю Плантье

Mélita Toscan du Plantier
Продюсер
Флавьен Джорда

Flavien Giorda
Продюсер

Художники

Мари Белтрами

Marie Beltrami
Художница
Юрген Дёринг

Jürgen Doering
Художник

Монтажёры

Жюли Дюпре

Julie Dupré
Монтажёр

Операторы

Аньес Годар

Agnès Godard
Оператор