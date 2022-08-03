Золотая молодежь (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.52019, Une jeunesse dorée
Драма107 мин18+
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О фильме
Роза и Мишель — молодая влюбленная пара. Каждую ночь они находятся в поисках приключений, блуждая по ночным клубам и главным вечеринкам города. На одной из них они встречают необычную супружескую пару. Повинуясь неудержимому желанию прочувствовать атмосферу настоящей свободы и любви, они погружаются в новый мир мечтаний, соблазнов и обманов…
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ЕЙРежиссёр
Ева
Йонеско
- Актриса
Изабель
Юппер
- МПАктёр
Мельвиль
Пупо
- ГБАктриса
Галатея
Беллуджи
- ЛЙАктёр
Лукас
Йонеско
- АДАктёр
Ален-Фабьен
Делон
- НГАктёр
Нассим
Гвизани
- ЮЗАктриса
Юдит
Зинс
- МИАктриса
Манал
Исса
- БСАктёр
Брайан
Скотт Бэгли
- БСАктёр
Бенуа
Соулз
- ЕЙСценарист
Ева
Йонеско
- СЛСценарист
Симон
Либерати
- МТПродюсер
Мелита
Тоскан дю Плантье
- ФДПродюсер
Флавьен
Джорда
- МБХудожница
Мари
Белтрами
- ЮДХудожник
Юрген
Дёринг
- ЖДМонтажёр
Жюли
Дюпре
- АГОператор
Аньес
Годар