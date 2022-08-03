Золотая молодежь
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Золотая молодежь

Золотая молодежь (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.52019, Une jeunesse dorée
Драма107 мин18+

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О фильме

Роза и Мишель — молодая влюбленная пара. Каждую ночь они находятся в поисках приключений, блуждая по ночным клубам и главным вечеринкам города. На одной из них они встречают необычную супружескую пару. Повинуясь неудержимому желанию прочувствовать атмосферу настоящей свободы и любви, они погружаются в новый мир мечтаний, соблазнов и обманов…

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золотая молодежь»