Роза и Мишель — молодая влюбленная пара. Каждую ночь они находятся в поисках приключений, блуждая по ночным клубам и главным вечеринкам города. На одной из них они встречают необычную супружескую пару. Повинуясь неудержимому желанию прочувствовать атмосферу настоящей свободы и любви, они погружаются в новый мир мечтаний, соблазнов и обманов…

