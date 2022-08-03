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Знак почета

Знак почета (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Badge of Honor
Триллер, Криминал94 мин18+

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О фильме

Двое детективов из отдела по борьбе с наркотиками оказываются втянуты в бурное расследование, возглавляемое детективом из министерства внутренних дел. Все начинается из-за того, что во время полицейской облавы застрелили ребенка…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.0 IMDb