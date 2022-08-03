Злой дух
Wink
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Злой дух
7.42017, Pyewacket
Ужасы, Детектив84 мин18+

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Злой дух (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

После смерти главы семейства мать с дочерью-подростком Лиа не могут найти общий язык. Чтобы сбежать от реальности, девушка с друзьями увлеклась оккультизмом. Ее мать решает, что их семье нужно сменить обстановку, и они переезжают в одинокостоящий дом в лесу, далеко от друзей и школы Лиа. Отношения не налаживаются, и после очередной ссоры рассерженная девушка идет в лес и проводит обряд вызова духа, чтобы тот убил мать. На следующий день она жалеет о содеянном, но что-то из леса уже пробралось в их дом.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Злой дух»