Злой дух (фильм, 2017) смотреть онлайн

После смерти главы семейства мать с дочерью-подростком Лиа не могут найти общий язык. Чтобы сбежать от реальности, девушка с друзьями увлеклась оккультизмом. Ее мать решает, что их семье нужно сменить обстановку, и они переезжают в одинокостоящий дом в лесу, далеко от друзей и школы Лиа. Отношения не налаживаются, и после очередной ссоры рассерженная девушка идет в лес и проводит обряд вызова духа, чтобы тот убил мать. На следующий день она жалеет о содеянном, но что-то из леса уже пробралось в их дом.

