Злой дух (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
После смерти главы семейства мать с дочерью-подростком Лиа не могут найти общий язык. Чтобы сбежать от реальности, девушка с друзьями увлеклась оккультизмом. Ее мать решает, что их семье нужно сменить обстановку, и они переезжают в одинокостоящий дом в лесу, далеко от друзей и школы Лиа. Отношения не налаживаются, и после очередной ссоры рассерженная девушка идет в лес и проводит обряд вызова духа, чтобы тот убил мать. На следующий день она жалеет о содеянном, но что-то из леса уже пробралось в их дом.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АМРежиссёр
Адам
МакДональд
- ЛХАктриса
Лори
Холден
- НМАктриса
Николь
Муньос
- ХРАктриса
Хлоя
Роуз
- ЭОАктёр
Эрик
Осборн
- РКАктёр
Ромео
Каррере
- БМАктриса
Бьянка
Мельхиор
- ДМАктёр
Джеймс
Макгоун
- ВСАктриса
Виктория
Санчес
- НУАктёр
Нил
Уайтли
- МПАктриса
Мисси
Перегрим
- АМСценарист
Адам
МакДональд
- ДБПродюсер
Джонатан
Бронфман
- ЛФПродюсер
Лори
Фишбург
- ДСПродюсер
Джефф
Сэкман
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЛМКомпозитор
Ли
Малиа