Зловещие мертвецы (фильм, 1981) смотреть онлайн

Молодые люди снимают на выходные старый загородный дом. Раньше здесь жил археолог, после которого в подвале остались различные мистические артефакты - книга мертвых, предметы магических культов и магнитофон с записью заклинания на непонятном языке. Ребята прослушали запись и с наступлением темноты встретили рассерженных духов, которых разбудили...

