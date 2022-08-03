Зловещие мертвецы (фильм, 1981) смотреть онлайн
1981, Зловещие мертвецы
Ужасы81 мин18+
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О фильме
Молодые люди снимают на выходные старый загородный дом. Раньше здесь жил археолог, после которого в подвале остались различные мистические артефакты - книга мертвых, предметы магических культов и магнитофон с записью заклинания на непонятном языке. Ребята прослушали запись и с наступлением темноты встретили рассерженных духов, которых разбудили...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Сэм
Рэйми
- БКАктёр
Брюс
Кэмпбелл
- ЭСАктриса
Эллен
Сэндвайсс
- РДАктёр
Ричард
ДеМэннинкор
- ББАктриса
Бетси
Бейкер
- ТТАктриса
Тереза
Тилли
- ФААктёр
Филип
А. Гиллис
- ДТАктриса
Дороти
Тейперт
- ШГАктриса
Шерил
Гаттридж
- БКАктриса
Барбара
Кэри
- ДХАктёр
Дэвид
Хортон
- Сценарист
Сэм
Рэйми
- БКПродюсер
Брюс
Кэмпбелл
- ГХПродюсер
Гари
Холт
- Продюсер
Сэм
Рэйми
- ТСХудожник
Том
Салливан
- ТФОператор
Тим
Фило
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука