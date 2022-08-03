Зловещие мертвецы
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Зловещие мертвецы

Зловещие мертвецы (фильм, 1981) смотреть онлайн

1981, Зловещие мертвецы
Ужасы81 мин18+

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О фильме

Молодые люди снимают на выходные старый загородный дом. Раньше здесь жил археолог, после которого в подвале остались различные мистические артефакты - книга мертвых, предметы магических культов и магнитофон с записью заклинания на непонятном языке. Ребята прослушали запись и с наступлением темноты встретили рассерженных духов, которых разбудили...

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зловещие мертвецы»