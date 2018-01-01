Wink
Фильмы
Зловещие мертвецы 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Зловещие мертвецы 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зловещие мертвецы 2»

Режиссёры

Сэм Рэйми

Сэм Рэйми

Sam Raimi
Режиссёр

Актёры

Брюс Кэмпбелл

Брюс Кэмпбелл

Bruce Campbell
АктёрAsh
Сара Берри

Сара Берри

Sarah Berry
АктрисаAnnie
Дэн Хикс

Дэн Хикс

Dan Hicks
АктёрJake
Кэсси ДеПайва

Кэсси ДеПайва

Kassie DePaiva
АктрисаBobby Joe
Тед Рэйми

Тед Рэйми

Ted Raimi
АктёрPossessed Henrietta
Дениз Бикслер

Дениз Бикслер

Denise Bixler
АктрисаLinda
Ричард Домайер

Ричард Домайер

Richard Domeier
АктёрEd
Джон Пикс

Джон Пикс

John Peakes
АктёрProfessor Knowby
Лу Хэнкок

Лу Хэнкок

Lou Hancock
АктрисаHenrietta
Сноуи Уинтерс

Сноуи Уинтерс

Snowy Winters
АктёрDancer
Сид Абрамс

Сид Абрамс

Sol Abrams
АктёрFake Shemp

Сценаристы

Сэм Рэйми

Сэм Рэйми

Sam Raimi
Сценарист
Скотт Шпигель

Скотт Шпигель

Scott Spiegel
Сценарист

Продюсеры

Брюс Кэмпбелл

Брюс Кэмпбелл

Bruce Campbell
Продюсер
Роб Таперт

Роб Таперт

Rob Tapert
Продюсер

Художники

Рэнди Беннетт

Рэнди Беннетт

Randy Bennett
Художник
Филип Даффин

Филип Даффин

Philip Duffin
Художник
Элизабет Мур

Элизабет Мур

Elizabeth Moore
Художница

Монтажёры

Кэй Дэвис

Кэй Дэвис

Kaye Davis
Монтажёр

Операторы

Питер Диминг

Питер Диминг

Peter Deming
Оператор

Композиторы

Джозеф ЛоДука

Джозеф ЛоДука

Joseph LoDuca
Композитор