WinkФильмыЗловещие мертвецы 2Актёры и съёмочная группа фильма «Зловещие мертвецы 2»
Актёры и съёмочная группа фильма «Зловещие мертвецы 2»
Режиссёры
Актёры
АктёрAsh
Брюс КэмпбеллBruce Campbell
АктрисаAnnie
Сара БерриSarah Berry
АктёрJake
Дэн ХиксDan Hicks
АктрисаBobby Joe
Кэсси ДеПайваKassie DePaiva
АктёрPossessed Henrietta
Тед РэймиTed Raimi
АктрисаLinda
Дениз БикслерDenise Bixler
АктёрEd
Ричард ДомайерRichard Domeier
АктёрProfessor Knowby
Джон ПиксJohn Peakes
АктрисаHenrietta
Лу ХэнкокLou Hancock
АктёрDancer
Сноуи УинтерсSnowy Winters
АктёрFake Shemp