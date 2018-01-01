Wink
Фильмы
Златан. Начало
Актёры и съёмочная группа фильма «Златан. Начало»

Актёры и съёмочная группа фильма «Златан. Начало»

Режиссёры

Фредрик Герттен

Фредрик Герттен

Fredrik Gertten
Режиссёр
Магнус Герттен

Магнус Герттен

Magnus Gertten
Режиссёр

Актёры

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович

Zlatan Ibrahimovic
Актёр
Хассе Борг

Хассе Борг

Hasse Borg
Актёр
Лео Бенхаккер

Лео Бенхаккер

Leo Beenhakker
Актёр
Джакобас Адриансе

Джакобас Адриансе

Jacobus Adriaanse
Актёр
Ахмед Мидо

Ахмед Мидо

Ahmed Hossam Mido
Актёр
Рафаэль Ван дер Ваарт

Рафаэль Ван дер Ваарт

Rafael Van Der Vaart
Актёр
Дэвид Энт

Дэвид Энт

David Endt
Актёр
Иксель Османовски

Иксель Османовски

Yksel Osmanovski
Актёр

Сценаристы

Фредрик Герттен

Фредрик Герттен

Fredrik Gertten
Сценарист
Магнус Герттен

Магнус Герттен

Magnus Gertten
Сценарист
Джеспер Осмунд

Джеспер Осмунд

Jesper Osmund
Сценарист

Продюсеры

Маргарет Янгорд

Маргарет Янгорд

Margarete Jangård
Продюсер

Монтажёры

Джеспер Осмунд

Джеспер Осмунд

Jesper Osmund
Монтажёр

Операторы

Гурт Хилтай

Гурт Хилтай

Goert Giltay
Оператор