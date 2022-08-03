Златан. Начало (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Den unge Zlatan
Документальный, Спортивный95 мин12+
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О фильме
Фильм о нападающем Златане Ибрагимовиче, огромное самомнение которого равно его футбольному таланту. Всего через пару лет игры в Швеции он попадает за рекордную сумму в голландский «Аякс», где будут и драки, и дисквалификации, и конфликт с капитаном команды, но будут и голы.
СтранаНидерланды, Италия, Швеция
ЖанрСпортивный, Документальный, Биография
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ФГРежиссёр
Фредрик
Герттен
- МГРежиссёр
Магнус
Герттен
- ЗИАктёр
Златан
Ибрагимович
- ХБАктёр
Хассе
Борг
- ЛБАктёр
Лео
Бенхаккер
- ДААктёр
Джакобас
Адриансе
- АМАктёр
Ахмед
Мидо
- РВАктёр
Рафаэль
Ван дер Ваарт
- ДЭАктёр
Дэвид
Энт
- ИОАктёр
Иксель
Османовски
- ФГСценарист
Фредрик
Герттен
- МГСценарист
Магнус
Герттен
- ДОСценарист
Джеспер
Осмунд
- МЯПродюсер
Маргарет
Янгорд
- ДОМонтажёр
Джеспер
Осмунд
- ГХОператор
Гурт
Хилтай