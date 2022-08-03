Фильм о нападающем Златане Ибрагимовиче, огромное самомнение которого равно его футбольному таланту. Всего через пару лет игры в Швеции он попадает за рекордную сумму в голландский «Аякс», где будут и драки, и дисквалификации, и конфликт с капитаном команды, но будут и голы.

