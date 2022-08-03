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Златан. Начало

Златан. Начало (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Den unge Zlatan
Документальный, Спортивный95 мин12+

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О фильме

Фильм о нападающем Златане Ибрагимовиче, огромное самомнение которого равно его футбольному таланту. Всего через пару лет игры в Швеции он попадает за рекордную сумму в голландский «Аякс», где будут и драки, и дисквалификации, и конфликт с капитаном команды, но будут и голы.

Страна
Нидерланды, Италия, Швеция
Жанр
Спортивный, Документальный, Биография
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb