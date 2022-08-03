З.К. (фильм, 2018) смотреть онлайн

Психологическая драма, снятая в стенах настоящей тюрьмы строгого режима в Индиане. Главный герой Луи был осужден на 60 лет и теперь отбывает последние недели своего сокращенного до 24 лет срока. Внезапно планы Луи оказываются под угрозой с появлением молодого заключенного по имени Бичер. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

