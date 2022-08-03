З.К.
Wink
Фильмы
З.К.

З.К. (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.62018, O.G.
Драма102 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Психологическая драма, снятая в стенах настоящей тюрьмы строгого режима в Индиане. Главный герой Луи был осужден на 60 лет и теперь отбывает последние недели своего сокращенного до 24 лет срока. Внезапно планы Луи оказываются под угрозой с появлением молодого заключенного по имени Бичер. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb