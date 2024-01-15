Зимние каникулы: Магический отель
Wink
Детям
Зимние каникулы: Магический отель
9.02021, Familien Jul og nissehotellet
Семейный88 мин12+

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Зимние каникулы: Магический отель (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Волшебная сказка из Дании о мальчике, который помогает эльфам вернуться домой.

После встречи с эльфами семиклассник Хьюго пытается о них всем рассказать. В ответ он получает лишь насмешки, а его подруга София считает его истории простым ребячеством. На рождественские каникулы Хьюго уезжает в отель, которым владеет его дядя, и с удивлением обнаруживает, что там поселились эльфы. Трое озорных существ потеряли родителей и теперь хотят вернуться домой. Для этого им нужна волшебная упряжка, и только с помощью Хьюго они могут ей завладеть.

Как Хьюго будет помогать эльфам, вы увидите в сказке «Зимние каникулы: Магический отель» — фильм 2021 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Дания
Жанр
Семейный
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.0 IMDb