9.02021, Familien Jul og nissehotellet
Семейный88 мин12+
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Зимние каникулы: Магический отель (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Волшебная сказка из Дании о мальчике, который помогает эльфам вернуться домой.
После встречи с эльфами семиклассник Хьюго пытается о них всем рассказать. В ответ он получает лишь насмешки, а его подруга София считает его истории простым ребячеством. На рождественские каникулы Хьюго уезжает в отель, которым владеет его дядя, и с удивлением обнаруживает, что там поселились эльфы. Трое озорных существ потеряли родителей и теперь хотят вернуться домой. Для этого им нужна волшебная упряжка, и только с помощью Хьюго они могут ей завладеть.
Как Хьюго будет помогать эльфам, вы увидите в сказке «Зимние каникулы: Магический отель» — фильм 2021 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.0 IMDb