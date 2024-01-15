Волшебная сказка из Дании о мальчике, который помогает эльфам вернуться домой.



После встречи с эльфами семиклассник Хьюго пытается о них всем рассказать. В ответ он получает лишь насмешки, а его подруга София считает его истории простым ребячеством. На рождественские каникулы Хьюго уезжает в отель, которым владеет его дядя, и с удивлением обнаруживает, что там поселились эльфы. Трое озорных существ потеряли родителей и теперь хотят вернуться домой. Для этого им нужна волшебная упряжка, и только с помощью Хьюго они могут ей завладеть.



Как Хьюго будет помогать эльфам, вы увидите в сказке «Зимние каникулы: Магический отель» — фильм 2021 года смотреть онлайн можно на Wink.

