WinkДетямЗимние каникулы: Магический отельАктёры и съёмочная группа фильма «Зимние каникулы: Магический отель»
Актёры и съёмочная группа фильма «Зимние каникулы: Магический отель»
Актёры
АктёрHugo Jul
Пелле Фальк КрусбекPelle Falk Krusbæk
АктрисаSne
Флора АугустаFlora Augusta
АктёрPeter Jul
Йенс Сеттер-ЛассенJens Sætter-Lassen
АктрисаMette Jul
Юлия ЗангенбергJulie Zangenberg
АктёрKokken
Йенс Йорн СпоттагJens Jørn Spottag
АктёрNiels Jul
Пав ХенриксонPaw Henriksen
АктрисаAgnete Jul
Мария АскехавеMarie Askehave
АктёрAlfred Jul