Зимние каникулы: Магический отель
Актёры и съёмочная группа фильма «Зимние каникулы: Магический отель»

Актёры

Пелле Фальк Крусбек

Пелле Фальк Крусбек

Pelle Falk Krusbæk
АктёрHugo Jul
Флора Аугуста

Флора Аугуста

Flora Augusta
АктрисаSne
Йенс Сеттер-Лассен

Йенс Сеттер-Лассен

Jens Sætter-Lassen
АктёрPeter Jul
Юлия Зангенберг

Юлия Зангенберг

Julie Zangenberg
АктрисаMette Jul
Йенс Йорн Споттаг

Йенс Йорн Споттаг

Jens Jørn Spottag
АктёрKokken
Пав Хенриксон

Пав Хенриксон

Paw Henriksen
АктёрNiels Jul
Мария Аскехаве

Мария Аскехаве

Marie Askehave
АктрисаAgnete Jul
Альфред Бьерре Ларсен

Альфред Бьерре Ларсен

Alfred Bjerre Larsen
АктёрAlfred Jul