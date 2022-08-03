Журналист (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Manhattan Night
Триллер, Драма109 мин18+
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О фильме
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- БДРежиссёр
Брайан
ДеКьюбелис
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актриса
Ивонн
Страховски
- КСАктёр
Кэмпбелл
Скотт
- Актриса
Дженнифер
Билз
- СБАктёр
Стивен
Беркофф
- ЛЛАктриса
Линда
Лавин
- ФДАктёр
Фрэнк
Дил
- СКАктёр
Стэн
Карп
- МЭАктриса
Мэдисон
Элизабет Лахарес
- ТБАктёр
Томас
Баир
- БДСценарист
Брайан
ДеКьюбелис
- Продюсер
Эдриан
Броуди
- БДПродюсер
Брайан
ДеКьюбелис
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- НААктриса дубляжа
Нина
Александрова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДСХудожница
Джастин
Сеймур
- ЭКМонтажёр
Энди
Кейр
- ДТОператор
Дэвид
Тамблети
- ДДКомпозитор
Джоэль
Дойк