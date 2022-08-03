Wink
Фильмы
Журналист

Журналист (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Manhattan Night
Триллер, Драма109 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В жизнь успешного журналиста и счастливого семьянина Рена врывается Кэролайн, вдова убитого режиссера. Она втягивает героя в опасное расследование.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Журналист»