Жизнь за год (фильм, 2020) смотреть онлайн
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Сюжет
Подросток узнает, что его подруга умирает, и решает наполнить счастьем каждый оставшийся день ее жизни. Эмоциональная драма с Карой Делевинь.
Однажды семнадцатилетний Дэрин встречает своенравную и упрямую Изабель. У нее есть одно строгое правило — она никогда не произнос�ит слово «люблю», поэтому девушка постоянно отталкивает парня. Вскоре подросток выясняет, что на это есть причина: Изабель страдает от неизлечимой болезни и ей остается жить всего лишь год. Вместо того чтобы погрузиться в отчаяние, она вдохновляет Дэрина научиться ценить каждое мгновение и не бояться исполнять самые смелые желания. В ответ на ее вызов Дэрин решает превратить этот год для Изабель в незабываемое приключение, несмотря на болезнь и неизбежную смерть.
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Информация
Рейтинг
- МОРежиссёр
Митя
Окорн
- Актёр
Джейден
Смит
- Актриса
Кара
Делевинь
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- КДАктёр
Крис
Д’Елия
- ДНАктёр
ДжиТи
Нил
- ПМАктёр
Питер
Макнил
- Актриса
Ниа
Лонг
- МЖАктриса
Мишель
Жиру
- УМСценарист
Уилл
Мэтьюз
- Продюсер
Калиб
Пинкетт
- Продюсер
Джеймс
Ласситер
- ШФХудожница
Шэйн
Фокс
- МФМонтажёр
Мэтт
Фридман
- КЧОператор
Куен
Чан
- РПКомпозитор
Руперт
Паркс