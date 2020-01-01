Жизнь за год (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Подросток узнает, что его подруга умирает, и решает наполнить счастьем каждый оставшийся день ее жизни. Эмоциональная драма с Карой Делевинь.



Однажды семнадцатилетний Дэрин встречает своенравную и упрямую Изабель. У нее есть одно строгое правило — она никогда не произнос�ит слово «люблю», поэтому девушка постоянно отталкивает парня. Вскоре подросток выясняет, что на это есть причина: Изабель страдает от неизлечимой болезни и ей остается жить всего лишь год. Вместо того чтобы погрузиться в отчаяние, она вдохновляет Дэрина научиться ценить каждое мгновение и не бояться исполнять самые смелые желания. В ответ на ее вызов Дэрин решает превратить этот год для Изабель в незабываемое приключение, несмотря на болезнь и неизбежную смерть.



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