Жизнь в розовом цвете (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь Эдит Пиаф была похожа на сражение, каждый день ей приходилось бороться за право жить, петь и любить! Из трущоб Парижа она поднялась на подмостки Нью-Йоркских концертных залов и завладела сердцами всего мира. Ее друзьями были известнейшие люди того времени — Жан Кокто, Марлен Дитрих, Марсель Сердан. Выросшая в жуткой нищете, Пиаф достигла колоссального успеха. Но, взлетев на необозримую высоту, она не смогла не обломать крылья…



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