Жизнь в розовом цвете (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.72007, La môme
Драмы134 мин18+
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Сюжет
Жизнь Эдит Пиаф была похожа на сражение, каждый день ей приходилось бороться за право жить, петь и любить! Из трущоб Парижа она поднялась на подмостки Нью-Йоркских концертных залов и завладела сердцами всего мира. Ее друзьями были известнейшие люди того времени — Жан Кокто, Марлен Дитрих, Марсель Сердан. Выросшая в жуткой нищете, Пиаф достигла колоссального успеха. Но, взлетев на необозримую высоту, она не смогла не обломать крылья…
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Информация
СтранаВеликобритания, Франция, Чехия
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Даан
- Актриса
Марион
Котийяр
- СТАктриса
Сильви
Тестю
- ПГАктёр
Паскаль
Греггори
- Актриса
Эмманюэль
Сенье
- Актёр
Жан-Поль
Рув
- Актёр
Жерар
Депардье
- ККАктриса
Клотильда
Куро
- ЖМАктёр
Жан-Пьер
Мартен
- КААктриса
Катрин
Аллегре
- МБАктёр
Марк
Барбе
- Сценарист
Оливье
Даан
- АГПродюсер
Ален
Голдман
- Продюсер
Тимоти
Баррилл
- МДПродюсер
Марк
Дженни
- МЛХудожник
Мик
Ланаро
- МАХудожник
Марит
Аллен
- СКХудожник
Стефан
Крессен
- СВХудожница
Сесиль
Ватело
- КГХудожница
Кристин
Гилберт
- ТНОператор
Тэцуо
Нагата
- КГКомпозитор
Кристофер
Ганнинг