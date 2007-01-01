Жизнь в розовом цвете
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Жизнь в розовом цвете

Жизнь в розовом цвете (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.72007, La môme
Драмы134 мин18+

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Сюжет

Жизнь Эдит Пиаф была похожа на сражение, каждый день ей приходилось бороться за право жить, петь и любить! Из трущоб Парижа она поднялась на подмостки Нью-Йоркских концертных залов и завладела сердцами всего мира. Ее друзьями были известнейшие люди того времени — Жан Кокто, Марлен Дитрих, Марсель Сердан. Выросшая в жуткой нищете, Пиаф достигла колоссального успеха. Но, взлетев на необозримую высоту, она не смогла не обломать крылья…

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Информация

Страна
Великобритания, Франция, Чехия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь в розовом цвете»

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