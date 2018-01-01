WinkФильмыЖизнь на перемоткеАктёры и съёмочная группа фильма «Жизнь на перемотке»
Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь на перемотке»
Актёры
АктёрMax Ifergan
Макс БублильMax Boublil
АктрисаEmma Valero
Алис ИсаазAlice Isaaz
АктёрMathias Adler
Малик ЗидиMalik Zidi
АктёрArnaud (в титрах: Arthur Perier-Pillu)
Артур ПерьеArthur Pillu-Périer
АктрисаLa mère de Max
Ноэми ЛьвовскиNoémie Lvovsky
АктёрLe père de Max
Ален ШабаAlain Chabat
АктрисаFanny
Камилль ЛуCamille Lou
АктёрMax (16-20 ans)
Александр ДеруссоAlexandre Desrousseaux
АктёрMathias (16-20 ans)
Габриэль КабальероGabriel Caballero
АктёрArnaud (16-20 ans)