Жизнь на перемотке
Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь на перемотке»

Режиссёры

Антони Марсьяно

Anthony Marciano
Режиссёр

Актёры

Макс Бублиль

Max Boublil
АктёрMax Ifergan
Алис Исааз

Alice Isaaz
АктрисаEmma Valero
Малик Зиди

Malik Zidi
АктёрMathias Adler
Артур Перье

Arthur Pillu-Périer
АктёрArnaud (в титрах: Arthur Perier-Pillu)
Ноэми Львовски

Noémie Lvovsky
АктрисаLa mère de Max
Ален Шаба

Alain Chabat
АктёрLe père de Max
Камилль Лу

Camille Lou
АктрисаFanny
Александр Деруссо

Alexandre Desrousseaux
АктёрMax (16-20 ans)
Габриэль Кабальеро

Gabriel Caballero
АктёрMathias (16-20 ans)
Габриэль Брюне

Gabriel Brunet
АктёрArnaud (16-20 ans)

Сценаристы

Антони Марсьяно

Anthony Marciano
Сценарист
Макс Бублиль

Max Boublil
Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Рассам

Dimitri Rassam
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Породнов

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа
Глеб Глушенков

Актёр дубляжа
Илья Крутояров

Актёр дубляжа
Мария Овчинникова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Самуэль Данеси

Samuel Danési
Монтажёр