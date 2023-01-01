Жил певчий дрозд (фильм, 1970) смотреть онлайн
Сюжет
История об обыкновенном молодом человеке, который жил в Тбилиси и играл в оркестре. Восхитительный фильм классика грузинского кино Отара Иоселиани, воспевающий течение жизни.
Гия Агладзе — музыкант, он играет в оперном оркестре на литаврах, инструменте, у которого обычно не большая, но почетная партия. Дирижер не слишком им доволен. Все потому, что, ударив по барабанам в начале, Гия на все время музыкального произведения сбегает по своим делам и возвращается только к концу, едва успевая ударить снова. Его жизнь состоит из встреч с друзьями, добрых пирушек, тбилисской суеты, репетиций, улыбок, взглядов одной, второй, третьей девушки. Его натура, простая и легкая, так нравится окружающим людям. Герой забегает то к одним, то к другим, и где бы он ни оказался, он все делает чуть лучше, везде налаживает гармонию и всегда приходится к месту. Так пролетают часы, отпущенные ему, Гие Агладзе, но ход времени неумолимо продолжается.
Насладитесь витальностью и неповторимым ритмом «небрежной трагедии» Иоселиани — «Жил певчий дрозд», фильм 1970 года, смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ОИРежиссёр
Отар
Иоселиани
- ГКАктёр
Гела
Канделаки
- ГЧАктёр
Гоги
Чхеидзе
- ДКАктёр
Джансуг
Кахидзе
- ИДАктриса
Иринэ
Джандиери
- ЕЛАктриса
Елена
Ландия
- ММАктриса
Мариам
Мдивани
- МКАктриса
Марина
Карцивадзе
- НЭАктёр
Нугзар
Эркомаишвили
- ИКАктёр
Ираклий
Кокрашвили
- НААктёр
Натия
Анджапаридзе
- ОИСценарист
Отар
Иоселиани
- СЛСценарист
Семён
Лунгин
- ГГПродюсер
Г.
Гвенетадзе
- ГКАктёр дубляжа
Геннадий
Крашенинников
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Коновалова
- ЛДАктриса дубляжа
Лариса
Данилина
- Актёр дубляжа
Анатолий
Кузнецов
- ВМАктёр дубляжа
Виктор
Маркин
- ДБМонтажёр
Джульетта
Бежуашвили
- АМОператор
Абесалом
Майсурадзе
- ТБКомпозитор
Теймураз
Бакурадзе