Жил певчий дрозд (фильм, 1970) смотреть онлайн

Сюжет

История об обыкновенном молодом человеке, который жил в Тбилиси и играл в оркестре. Восхитительный фильм классика грузинского кино Отара Иоселиани, воспевающий течение жизни.



Гия Агладзе — музыкант, он играет в оперном оркестре на литаврах, инструменте, у которого обычно не большая, но почетная партия. Дирижер не слишком им доволен. Все потому, что, ударив по барабанам в начале, Гия на все время музыкального произведения сбегает по своим делам и возвращается только к концу, едва успевая ударить снова. Его жизнь состоит из встреч с друзьями, добрых пирушек, тбилисской суеты, репетиций, улыбок, взглядов одной, второй, третьей девушки. Его натура, простая и легкая, так нравится окружающим людям. Герой забегает то к одним, то к другим, и где бы он ни оказался, он все делает чуть лучше, везде налаживает гармонию и всегда приходится к месту. Так пролетают часы, отпущенные ему, Гие Агладзе, но ход времени неумолимо продолжается.



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