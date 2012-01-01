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Жгучая любовь

Жгучая любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Burning Love
Мелодрамы, Комедии110 мин18+

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Сюжет

Главный герой — это настоящий мужчина, который работает в службе спасения и каждый день сталкивается с многочисленными опасностями. Но когда заканчивается рабочий день, приходит время для личной жизни, в которой у него все очень даже неплохо. Каждый день — новые любовные приключения. Их такое разнообразие, что он сам уже не может определиться с выбором. А хочет ли?

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жгучая любовь»

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