Жестокие мечты
Wink
Фильмы
Жестокие мечты

Жестокие мечты (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.62016, Mean Dreams
Триллер100 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Юноша встречает девушку. Ради неe он готов идти на край света, свернуть горы или просто украсть миллион долларов у наркокартеля. Она же всегда хотела увидеть море, потому что море — это свобода. Теперь они объявлены в розыск, и за ними гонится вся полиция штата.

Страна
Канада
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жестокие мечты»