Жестокие мечты (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.62016, Mean Dreams
Триллер100 мин18+
О фильме
Юноша встречает девушку. Ради неe он готов идти на край света, свернуть горы или просто украсть миллион долларов у наркокартеля. Она же всегда хотела увидеть море, потому что море — это свобода. Теперь они объявлены в розыск, и за ними гонится вся полиция штата.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- НМРежиссёр
Нэйтан
Морландо
- ДУАктёр
Джош
Уиггинс
- СНАктриса
Софи
Нелисс
- ДКАктёр
Джо
Кобден
- Актёр
Билл
Пэкстон
- ВПАктриса
Вики
Папавс
- Актёр
Колм
Фиор
- РБАктёр
Райан
Блэйкли
- ДБАктёр
Джордж
Бьюза
- ТНАктриса
Тара
Никодемо
- ММАктёр
Майк
МакФэден
- ККСценарист
Кевин
Кофлин
- ЭБПродюсер
Эллисон
Блэк
- КБПродюсер
Кортни
Бейнбридж
- АБПродюсер
Андре
Бхарти
- ДРХудожник
Даймонд
Рингс
- РСМонтажёр
Рональд
Сандерс
- Оператор
Стив
Косенс