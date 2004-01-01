Жестокие игры 3 (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Их любовным интригам нет конца… Их коварный план соблазнить и бросить двух доверчивых студенток не увенчался особым успехом, и тогда Джейсон и Патрик — два самых распущенных студента Колледжа Престридж — обратили свой взгляд на «приз», более интригующий и заманчивый — Касси Мертей, женщин�у холодную и расчетливую, которая приоткрывает им новый мир наслаждения и боли.



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