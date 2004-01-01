Жестокие игры 3
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Жестокие игры 3

Жестокие игры 3 (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Cruel Intentions 3
Драмы, Мелодрамы81 мин18+

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Сюжет

Их любовным интригам нет конца… Их коварный план соблазнить и бросить двух доверчивых студенток не увенчался особым успехом, и тогда Джейсон и Патрик — два самых распущенных студента Колледжа Престридж — обратили свой взгляд на «приз», более интригующий и заманчивый — Касси Мертей, женщину холодную и расчетливую, которая приоткрывает им новый мир наслаждения и боли.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb