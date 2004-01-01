Жестокие игры 3 (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Cruel Intentions 3
Драмы, Мелодрамы81 мин18+
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Сюжет
Их любовным интригам нет конца… Их коварный план соблазнить и бросить двух доверчивых студенток не увенчался особым успехом, и тогда Джейсон и Патрик — два самых распущенных студента Колледжа Престридж — обратили свой взгляд на «приз», более интригующий и заманчивый — Касси Мертей, женщин�у холодную и расчетливую, которая приоткрывает им новый мир наслаждения и боли.
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СЗРежиссёр
Скотт
Зил
- КСАктёр
Керр
Смит
- КААктриса
Кристина
Анапау
- НУАктёр
Нэйтан
Уэварингтон
- МИАктриса
Мелисса
Ивонн Льюис
- НРАктриса
Натали
Рэмси
- ТСАктёр
Томас
Скотт Паркер
- МПАктёр
Майкл
Пембертон
- ТКАктриса
Тара
Кэрролл
- ЧУАктёр
Чарли
Уэбер
- АДАктриса
Алекс
Доннелли
- Сценарист
Ретт
Риз
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- ТЛОператор
Томас
Л. Колэуэй