Жена online
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Жена online (фильм, 2012) смотреть онлайн

6.72012, The Wife He Met Online
Триллер, Драма87 мин18+

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О фильме

Брайант Мэйерс -вдовец уже четыре года, и его интересуют в жизни только его телеканал, который он создал с нуля, его двадцатилетняя дочь Вирджиния и стареющая мать. Его друг, симпатичная и популярная ведущая на его телеканале, Зена, считает что сорок три — это не тот возраст, когда на всем надо поставить крест. Она советует ему обратиться к сайту знакомств. Она так сделала и нашла свое счастье. Брайант не верит в это, но тем не менее знакомится с незамужней и бездетной Джорджией, живущей на другом конце страны. Их краткие, но потрясающие встречи по выходным заканчиваются тем, что он делает ей предложение и она его принимает. Но через некоторое время, становится ясно, что Джорджия не потерпит никого рядом, кто забирает хоть немного внимания Брайанта…

Страна
Канада
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb