Жена online (фильм, 2012) смотреть онлайн
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О фильме
Брайант Мэйерс -вдовец уже четыре года, и его интересуют в жизни только его телеканал, который он создал с нуля, его двадцатилетняя дочь Вирджиния и стареющая мать. Его друг, симпатичная и популярная ведущая на его телеканале, Зена, считает что сорок три — это не тот возраст, когда на всем надо поставить крест. Она советует ему обратиться к сайту знакомств. Она так сделала и нашла свое счастье. Брайант не верит в это, но тем не менее знакомится с незамужней и бездетной Джорджией, живущей на другом конце страны. Их краткие, но потрясающие встречи по выходным заканчиваются тем, что он делает ей предложение и она его принимает. Но через некоторое время, становится ясно, что Джорджия не потерпит никого рядом, кто забирает хоть немного внимания Брайанта…
Рейтинг
- ККРежиссёр
Кертис
Кроуфорд
- СПАктриса
Сидни
Пенни
- КМАктёр
Кэмерон
Мэтисон
- СПАктриса
Синтия
Престон
- ЭБАктриса
Эмили
Берли
- КБАктриса
Криста
Бриджес
- БНАктриса
Барбара
Нивен
- МБАктёр
Майкл
Бойсверт
- РНАктёр
Ричард
Нэш
- ДТАктёр
Джеймс
Томас
- СГАктриса
Софи
Гендрон
- ККСценарист
Кристин
Конрадт
- ДМПродюсер
Дональд
М. Осборн
- ТБПродюсер
Том
Берри
- ККПродюсер
Кристин
Конрадт
- ББХудожник
Барон
Брайант
- БСОператор
Билл
Ст. Джон