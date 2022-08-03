Брайант Мэйерс -вдовец уже четыре года, и его интересуют в жизни только его телеканал, который он создал с нуля, его двадцатилетняя дочь Вирджиния и стареющая мать. Его друг, симпатичная и популярная ведущая на его телеканале, Зена, считает что сорок три — это не тот возраст, когда на всем надо поставить крест. Она советует ему обратиться к сайту знакомств. Она так сделала и нашла свое счастье. Брайант не верит в это, но тем не менее знакомится с незамужней и бездетной Джорджией, живущей на другом конце страны. Их краткие, но потрясающие встречи по выходным заканчиваются тем, что он делает ей предложение и она его принимает. Но через некоторое время, становится ясно, что Джорджия не потерпит никого рядом, кто забирает хоть немного внимания Брайанта…

