Желтоглазые крокодилы (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.22014, Les yeux jaunes des crocodiles
Драмы118 мин18+
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Сюжет
Две сестры — полная противоположность друг другу. 40-летняя Жозефина занимается изучением средневековой Франции и воспитывает дочерей. Ее муж, хронический безработный, внезапно отправляется с молодой любовницей разводить крокодилов в Кении. Ее сестра Ирис, напротив, светская женщина, красавица, удачно вышедшая замуж.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СТРежиссёр
Сесиль
Телерман
- ЖДАктриса
Жюли
Депардье
- Актриса
Эммануэль
Беар
- ПБАктёр
Патрик
Брюэль
- АИАктриса
Алис
Исааз
- ЖВАктёр
Жак
Вебер
- ЭСАктриса
Эдит
Скоб
- СЛАктёр
Самюэль
Ле Бьян
- КГАктёр
Ким
Гутьеррес
- ЯБАктриса
Яна
Биттнерова
- СТСценарист
Сесиль
Телерман
- КПСценарист
Катрин
Панколь
- ММПродюсер
Мануэль
Мунц
- КСХудожница
Карин
Сарфати
- ПРОператор
Паскаль
Ридао
- ФАКомпозитор
Фридерик
Альотти