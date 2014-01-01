Желтоглазые крокодилы (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Две сестры — полная противоположность друг другу. 40-летняя Жозефина занимается изучением средневековой Франции и воспитывает дочерей. Ее муж, хронический безработный, внезапно отправляется с молодой любовницей разводить крокодилов в Кении. Ее сестра Ирис, напротив, светская женщина, красавица, удачно вышедшая замуж.



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