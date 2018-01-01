Wink
Фильмы
Железный поток
Актёры и съёмочная группа фильма «Железный поток»

Актёры и съёмочная группа фильма «Железный поток»

Актёры

Нина Алисова

Нина Алисова

АктрисаКлавдия
Николай Дупак

Николай Дупак

Актёр
Лев Фричинский

Лев Фричинский

Актёр
Владимир Ивашов

Владимир Ивашов

Актёр
Ирина Мурзаева

Ирина Мурзаева

АктрисаГарпина
Макс Максимов

Макс Максимов

Актёрсолдат
Ксения Козьмина

Ксения Козьмина

АктрисаСтепанида
Владимир Седов

Владимир Седов

Актёр
Николай Алексеев

Николай Алексеев

АктёрКожух
Николай Трофимов

Николай Трофимов

АктёрЧирик
Валерий Скоробогатов

Валерий Скоробогатов

АктёрБраткин
Александр Дегтярь

Александр Дегтярь

АктёрОпанасов
Анатолий Никитин

Анатолий Никитин

Актёр
Валентин Голубенко

Валентин Голубенко

АктёрСмолокуров
Юрий Волков

Юрий Волков

Актёрполковник
Николай Засеев-Руденко

Николай Засеев-Руденко

Актёрадъютант Покровского
Галина Самохина

Галина Самохина

Актриса
Борис Битюков

Борис Битюков

Актёр
Иван Турченков

Иван Турченков

Актёр
Георгиос Совчис

Георгиос Совчис

Актёр
Георгий Шаповалов

Георгий Шаповалов

Актёр
Георгий Сочевко

Георгий Сочевко

Актёр

Сценаристы

Аркадий Первенцев

Аркадий Первенцев

Сценарист

Продюсеры

Адольф Фрадис

Адольф Фрадис

Продюсер
Глеб Кузнецов

Глеб Кузнецов

Продюсер

Монтажёры

Екатерина Карпова

Екатерина Карпова

Монтажёр

Операторы

Алексей Темерин

Алексей Темерин

Оператор

Композиторы

Вано Мурадели

Вано Мурадели

Композитор