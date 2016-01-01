Железнодорожные тигры (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Джеки Чан играет предводителя группы диверсантов, сражающихся против японских оккупантов. Японо-китайская война. Ма Юань руководит разрозненной командой бойцов-добровольцев, нападающих на поезда японской армии и похищающих оборудование и припасы, которые на них перевозят. Все, кто участвует в этих рейдах, руководствуются чувством долга перед родиной. Однажды к Юаню приходит раненый солдат, за которым охотятся японцы. Он провалил важное задание — взорвать мост, чтобы отрезать снабжение вражеских сил. Теперь эта миссия ложится на плечи Ма и его сообщников. Что они предпримут, увидите, когда будете смотреть онлайн в хорошем качестве фильм «Железнодорожные тигры» (2016) на Wink.



Железнодорожные тигры смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.