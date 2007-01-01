Железная дорога (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Однажды осенью два друга — шофер и директор школы — воруют вагон угля и на старом паровозе по заброшенной с прошлого века железнодорожной ветке везут его продавать. Директор хочет ремонт в школе сделать и компьютер купить, а шофер бежит от своей всепожирающей ревности. С друзьями едет сын шо�фера — немой семилетний мальчик Мишка, буфетчица Луиза и странное дряхлое существо — машинист. Найдут ли друзья свое счастье?



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