Железная дорога (фильм, 2007) смотреть онлайн
6.12007, Железная дорога
Драмы, Комедии102 мин18+
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Сюжет
Однажды осенью два друга — шофер и директор школы — воруют вагон угля и на старом паровозе по заброшенной с прошлого века железнодорожной ветке везут его продавать. Директор хочет ремонт в школе сделать и компьютер купить, а шофер бежит от своей всепожирающей ревности. С друзьями едет сын шо�фера — немой семилетний мальчик Мишка, буфетчица Луиза и странное дряхлое существо — машинист. Найдут ли друзья свое счастье?
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АФРежиссёр
Алексей
Федорченко
- Актёр
Сергей
Беляев
- ВТАктёр
Виктор
Тереля
- ОДАктриса
Ольга
Дегтярева
- ДШАктёр
Даниил
Шавкунов
- ПЗАктёр
Пётр
Зайченко
- ВМАктёр
Виктор
Матизен
- Актриса
Татьяна
Орлова
- АНАктёр
Александр
Нехороших
- ЛЧАктёр
Леонид
Чистов
- СЯАктёр
Сергей
Ярмолюк
- ДВПродюсер
Дмитрий
Воробьев
- АФПродюсер
Алексей
Федорченко
- СПХудожник
Сергей
Перцев
- ЛЗМонтажёр
Людмила
Заложнева
- ЛИОператор
Леонид
Илюхин
- АПКомпозитор
Александр
Пантыкин