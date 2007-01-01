Железная дорога
Wink
Фильмы
Железная дорога

Железная дорога (фильм, 2007) смотреть онлайн

6.12007, Железная дорога
Драмы, Комедии102 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Однажды осенью два друга — шофер и директор школы — воруют вагон угля и на старом паровозе по заброшенной с прошлого века железнодорожной ветке везут его продавать. Директор хочет ремонт в школе сделать и компьютер купить, а шофер бежит от своей всепожирающей ревности. С друзьями едет сын шофера — немой семилетний мальчик Мишка, буфетчица Луиза и странное дряхлое существо — машинист. Найдут ли друзья свое счастье?

Железная дорога смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Железная дорога»

Всё