Жар тела (фильм, 1981) смотреть онлайн

1981, Body Heat
Триллер, Мелодрама108 мин18+

О фильме

Скромный адвокат из Флориды, Нед Расин, вел тихую размеренную жизнь, пока не повстречал прекрасную незнакомку в белом — «роковую» блондинку Мэтти Уолкер, замужем за богатым и преуспевающим бизнесменом.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb