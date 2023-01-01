Жандарм из Сен-Тропе (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Получив повышение, в уютный курортный городок Сен-Тропе приезжает бравый жандарм Крюшо с красоткой-дочерью Николь. Добрые, но недотепистые местные жандармы с радостью принимают Крюшо в свой круг. Но их радость быстро проходит: не такой добряк, но еще более придурковатый Крюшо с рвением бросается на защиту закона даже тогда, когда закон в его защите не нуждается. С приездом в Сен-Тропе жандарма Крюшо «мирная» жизнь городка заканчивается: охота на нудистов, поиски украденной из музея бесценной картины, поимка банды опасных преступников - бестолковому жандарму всегда найдется занятие. Да и за легкомысленной Николь нужен глаз да глаз...



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