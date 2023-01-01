Жандарм и жандарметки (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

К жандармам прислали стажеров — девушек. Жандармы в восторге — проводят учения с новенькими в три смены, 24 часа в сутки. А их жены в шоке — закатывают скандалы и требуют увольнения новых сотрудниц. Через неделю всех девушек похитили: на чeрной машине увезли в неизвестном направлении и даже не �потребовали выкупа. Если Крюшо не вернет стажеров завтра к утру, его уволят без рекомендаций и выходного пособия.



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