Жандарм и жандарметки (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
9.51982, Le gendarme et les gendarmettes
Комедии, Криминал94 мин12+
Сюжет
К жандармам прислали стажеров — девушек. Жандармы в восторге — проводят учения с новенькими в три смены, 24 часа в сутки. А их жены в шоке — закатывают скандалы и требуют увольнения новых сотрудниц. Через неделю всех девушек похитили: на чeрной машине увезли в неизвестном направлении и даже не �потребовали выкупа. Если Крюшо не вернет стажеров завтра к утру, его уволят без рекомендаций и выходного пособия.
Жандарм и жандарметки смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаФранция
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Приключения, Криминал
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЖЖРежиссёр
Жан
Жиро
- Актёр
Луи
де Фюнес
- МГАктёр
Мишель
Галабрю
- МРАктёр
Морис
Риш
- ЖФАктёр
Жак
Франсуа
- ГГАктёр
Ги
Гроссо
- ММАктёр
Мишель
Модо
- ППАктёр
Патрик
Прежан
- ФРАктриса
Франс
Рюмийи
- КСАктриса
Катрин
Серр
- НЖАктриса
Никес
Жан-Луи
- РБСценарист
Ришар
Бальдуччи
- ЖБСценарист
Жерар
Бейту
- ЖЖСценарист
Жан
Жиро
- ЖБПродюсер
Жерар
Бейту
- МЛМонтажёр
Мишель
Левин
- РЛКомпозитор
Раймон
Лефевр