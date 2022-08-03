Студент колледжа Макс попадает в аварию вместе со своей невестой. Девушка погибает, и героя терзает чувство вины. Чтобы отвлечь сына от мрачных мыслей, отец устраивает его охранником в свой магазин. Там Макс начинает видеть смерти людей в зеркалах, и эти видения воплощаются в реальность.

