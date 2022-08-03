Зеркала 2
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Зеркала 2

Зеркала 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Mirrors 2
Ужасы, Детектив86 мин18+

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О фильме

Студент колледжа Макс попадает в аварию вместе со своей невестой. Девушка погибает, и героя терзает чувство вины. Чтобы отвлечь сына от мрачных мыслей, отец устраивает его охранником в свой магазин. Там Макс начинает видеть смерти людей в зеркалах, и эти видения воплощаются в реальность.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb