Зеркала 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Mirrors 2
Ужасы, Детектив86 мин18+
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О фильме
Студент колледжа Макс попадает в аварию вместе со своей невестой. Девушка погибает, и героя терзает чувство вины. Чтобы отвлечь сына от мрачных мыслей, отец устраивает его охранником в свой магазин. Там Макс начинает видеть смерти людей в зеркалах, и эти видения воплощаются в реальность.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ВГРежиссёр
Виктор
Гарсия
- НСАктёр
Ник
Стал
- ЭВАктриса
Эммануэль
Вожье
- ИДАктёр
Ивэн
Джонс
- ККАктриса
Кристи
Карлсон Романо
- УКАктёр
Уильям
Кэтт
- ЛТАктёр
Лоуренс
Тернер
- СОАктриса
Стефани
Онор
- Актёр
Уэйн
Пер
- ЛЭАктёр
Лэнс
Э. Николс
- КССценарист
Ким
Сон-хо
- ДППродюсер
Джон
Портной
- ТУПродюсер
Тодд
Уильямс
- ШЛХудожница
Шона
Леоне
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман