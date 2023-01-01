Wink
Фильмы
Зеленые мясники
Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленые мясники»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленые мясники»

Режиссёры

Андерс Томас Йенсен

Андерс Томас Йенсен

Anders Thomas Jensen
Режиссёр

Актёры

Николай Ли Каас

Николай Ли Каас

Nikolaj Lie Kaas
АктёрBjarne / Eigil
Мадс Миккельсен

Мадс Миккельсен

Mads Mikkelsen
АктёрSvend
Лине Крусе

Лине Крусе

Line Kruse
АктрисаAstrid
Оле Теструп

Оле Теструп

Ole Thestrup
АктёрHolger
Бодиль Ёргенсон

Бодиль Ёргенсон

Bodil Jørgensen
АктрисаTina
Аксель Эрхартсен

Аксель Эрхартсен

Aksel Erhardtsen
Актёр
Лили Веидинг

Лили Веидинг

Lily Weiding
Актриса
Николас Бро

Николас Бро

Nicolas Bro
АктёрHus Hans
Камилла Бендикс

Камилла Бендикс

Camilla Bendix
АктрисаBeate
Эльзебет Стеентофт

Эльзебет Стеентофт

Elsebeth Steentoft
АктрисаIngrid Grith

Сценаристы

Андерс Томас Йенсен

Андерс Томас Йенсен

Anders Thomas Jensen
Сценарист

Продюсеры

Ким Магнуссон

Ким Магнуссон

Kim Magnusson
Продюсер
Тиви Магнуссон

Тиви Магнуссон

Tivi Magnusson
Продюсер
Маргарет Мэтисон

Маргарет Мэтисон

Margaret Matheson
Продюсер

Художники

Миа Стенсгаард

Миа Стенсгаард

Mia Stensgaard
Художница

Монтажёры

Андрес Виладсен

Андрес Виладсен

Anders Villadsen
Монтажёр

Операторы

Себастьян Бленков

Себастьян Бленков

Sebastian Blenkov
Оператор

Композиторы

Йеппе Кос

Йеппе Кос

Jeppe Kaas
Композитор