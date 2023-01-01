WinkФильмыЗеленые мясникиАктёры и съёмочная группа фильма «Зеленые мясники»
Актёры и съём�очная группа фильма «Зеленые мясники»
Актёры
АктёрBjarne / Eigil
Николай Ли КаасNikolaj Lie Kaas
АктёрSvend
Мадс МиккельсенMads Mikkelsen
АктрисаAstrid
Лине КрусеLine Kruse
АктёрHolger
Оле ТеструпOle Thestrup
АктрисаTina
Бодиль ЁргенсонBodil Jørgensen
Актёр
Аксель ЭрхартсенAksel Erhardtsen
Актриса
Лили ВеидингLily Weiding
АктёрHus Hans
Николас БроNicolas Bro
АктрисаBeate
Камилла БендиксCamilla Bendix
АктрисаIngrid Grith