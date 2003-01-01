Зеленые мясники
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Зеленые мясники

Зеленые мясники (фильм, 2003) смотреть онлайн

7.42003, De grønne slagtere
Драмы, Комедии95 мин18+

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Сюжет

Бьерне и Свен - два приятеля, работающие в мясном магазине. У Свена большие амбиции: слишком долго он подчинялся другим людям. Бьерне же равнодушен ко всему. Лишь девушка по имени Астрид занимает его внимание.

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Информация

Страна
Дания
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленые мясники»

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