Зеленые мясники (фильм, 2003) смотреть онлайн
7.42003, De grønne slagtere
Драмы, Комедии95 мин18+
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Сюжет
Бьерне и Свен - два приятеля, работающие в мясном магазине. У Свена большие амбиции: слишком долго он подчинялся другим людям. Бьерне же равнодушен ко всему. Лишь девушка по имени Астрид занимает его внимание.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АТРежиссёр
Андерс
Томас Йенсен
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- ЛКАктриса
Лине
Крусе
- ОТАктёр
Оле
Теструп
- БЁАктриса
Бодиль
Ёргенсон
- АЭАктёр
Аксель
Эрхартсен
- ЛВАктриса
Лили
Веидинг
- Актёр
Николас
Бро
- КБАктриса
Камилла
Бендикс
- ЭСАктриса
Эльзебет
Стеентофт
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- КМПродюсер
Ким
Магнуссон
- ТМПродюсер
Тиви
Магнуссон
- ММПродюсер
Маргарет
Мэтисон
- МСХудожница
Миа
Стенсгаард
- АВМонтажёр
Андрес
Виладсен
- СБОператор
Себастьян
Бленков
- ЙККомпозитор
Йеппе
Кос