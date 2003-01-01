Зеленые мясники (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Бьерне и Свен - два приятеля, работающие в мясном магазине. У Свена большие амбиции: слишком долго он подчинялся другим людям. Бьерне же равнодушен ко всему. Лишь девушка по имени Астрид занимает его внимание.



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