Зеленые коты
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Зеленые коты

Зеленые коты (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Rohelised kassid
Драмы104 мин18+

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Сюжет

Два старых жулика, Маркус и Эдуард, которые провели большую часть своей жизни за стенами тюрьмы, выходят на волю. Мир снаружи изменился, и вот они, движимые прошлыми планами и мечтами, желают изменить свою жизнь. Всё происходящее с ними - новая реальность, препятствия и абсурдные ситуации, в которые они попадают - выбивает их из колеи...

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Информация

Страна
Эстония, Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 IMDb