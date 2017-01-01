Зеленые коты (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Два старых жулика, Маркус и Эдуард, которые провели большую часть своей жизни за стенами тюрьмы, выходят на волю. Мир снаружи изменился, и вот они, движимые прошлыми планами и мечтами, желают изменить свою жизнь. Всё происходящее с ними - новая реальность, препятствия и абсурдные ситуации, в кот�орые они попадают - выбивает их из колеи...



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