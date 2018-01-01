WinkФильмыЗеленая перчаткаАктёры и съёмочная группа фильма «Зеленая перчатка»
Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленая перчатка»
Режиссёры
Актёры
Актёр
Гленн ФордGlenn Ford
Актриса
Джеральдин БруксGeraldine Brooks
АктёрFather Goron
Седрик ХардвикCedric Hardwicke
Актёр
Джордж МакредиGeorge Macready
АктрисаGaby Saunders
Габи АндреGaby André
АктрисаThe Countess
Жани ХолтJany Holt
АктёрPolice Insp. Faubert
Роже ТревильRoger Tréville
АктрисаSinger (scenes deleted)
Жюльет ГрекоJuliette Gréco
АктёрJacques Piotet
Жорж ТабеGeorges Tabet
Актриса