Фильмы
Зеленая перчатка
Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленая перчатка»

Режиссёры

Рудольф Мате

Rudolph Maté
Режиссёр

Актёры

Гленн Форд

Glenn Ford
Актёр
Джеральдин Брукс

Geraldine Brooks
Актриса
Седрик Хардвик

Cedric Hardwicke
АктёрFather Goron
Джордж Макреди

George Macready
Актёр
Габи Андре

Gaby André
АктрисаGaby Saunders
Жани Холт

Jany Holt
АктрисаThe Countess
Роже Тревиль

Roger Tréville
АктёрPolice Insp. Faubert
Жюльет Греко

Juliette Gréco
АктрисаSinger (scenes deleted)
Жорж Табе

Georges Tabet
АктёрJacques Piotet
Мэг Лемонье

Meg Lemonnier
Актриса

Сценаристы

Чарльз Беннет

Charles Bennett
Сценарист

Художники

Александр Траунер

Alexandre Trauner
Художник
Розин Деламар

Rosine Delamare
Художница

Операторы

Клод Ренуар

Claude Renoir
Оператор

Композиторы

Жозеф Косма

Joseph Kosma
Композитор