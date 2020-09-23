Wink
Жюльет Греко
Juliette Gréco

Карьера
Актриса
Дата рождения
7 февраля 1927 г. (93 года)
Дата смерти
23 сентября 2020 г.

