Зеленая перчатка (фильм, 1952) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Гленн Форд играет американского юношу, путешествующего по Франции после Второй Мировой Войны, который возвращает назад перчатку, инкрустированную драгоценными камнями, которую увезли из церкви еще во время военных действий. По пути он встречает хорошенькую девушку гида, в роли которой выступает Джеральдин Брукс, и злостного нацистского осведомителя, с которым он воевал во время войны.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- РМРежиссёр
Рудольф
Мате
- ГФАктёр
Гленн
Форд
- ДБАктриса
Джеральдин
Брукс
- СХАктёр
Седрик
Хардвик
- ДМАктёр
Джордж
Макреди
- ГААктриса
Габи
Андре
- ЖХАктриса
Жани
Холт
- РТАктёр
Роже
Тревиль
- ЖГАктриса
Жюльет
Греко
- ЖТАктёр
Жорж
Табе
- МЛАктриса
Мэг
Лемонье
- ЧБСценарист
Чарльз
Беннет
- АТХудожник
Александр
Траунер
- РДХудожница
Розин
Деламар
- КРОператор
Клод
Ренуар
- ЖККомпозитор
Жозеф
Косма