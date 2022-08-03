Зеленая перчатка
Зеленая перчатка
7.61952, The Green Glove
Драма, Детектив88 мин18+

Зеленая перчатка (фильм, 1952) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Гленн Форд играет американского юношу, путешествующего по Франции после Второй Мировой Войны, который возвращает назад перчатку, инкрустированную драгоценными камнями, которую увезли из церкви еще во время военных действий. По пути он встречает хорошенькую девушку гида, в роли которой выступает Джеральдин Брукс, и злостного нацистского осведомителя, с которым он воевал во время войны.

Страна
США, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb