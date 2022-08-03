Зеленая перчатка (фильм, 1952) смотреть онлайн бесплатно

Гленн Форд играет американского юношу, путешествующего по Франции после Второй Мировой Войны, который возвращает назад перчатку, инкрустированную драгоценными камнями, которую увезли из церкви еще во время военных действий. По пути он встречает хорошенькую девушку гида, в роли которой выступает Джеральдин Брукс, и злостного нацистского осведомителя, с которым он воевал во время войны.

