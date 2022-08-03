Бритт-Мари за 60, и вот уже 40 лет она живет в, как ей кажется, счастливом браке. Измена мужа становится потрясением для женщины и глубоко оскорбляет ее. Бритт-Мари собирает вещи и отправляется куда глаза глядят. Так она оказывается в захолустном Борге, где ее ждет совершенно новая жизнь.

