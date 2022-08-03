Здесь была Бритт-Мари (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Britt-Marie var här
Комедия, Мелодрама93 мин12+
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О фильме
Бритт-Мари за 60, и вот уже 40 лет она живет в, как ей кажется, счастливом браке. Измена мужа становится потрясением для женщины и глубоко оскорбляет ее. Бритт-Мари собирает вещи и отправляется куда глаза глядят. Так она оказывается в захолустном Борге, где ее ждет совершенно новая жизнь.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ТНРежиссёр
Тува
Новотны
- ПААктриса
Пернилла
Аугуст
- ПХАктёр
Петер
Хабер
- АМАктёр
Андерс
Мосслинг
- МЛАктриса
Малин
Леванон
- СОАктриса
Стелла
Ойоко Бенгтссон
- ЛНАктёр
Ланселот
Нкубе
- ОСАктёр
Олле
Сарри
- ВВАктриса
Вера
Витали
- МСАктёр
Махмут
Сувакси
- ЭААктёр
Эллиот
Алаби Андерссон
- ЭКСценарист
Эйстейн
Карлсен
- ТНСценарист
Тува
Новотны
- НВПродюсер
Никлас
Викстрем Никастро
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Кузьмина
- ХКМонтажёр
Хокан
Карлссон
- ДАКомпозитор
Джиндж
Анвик