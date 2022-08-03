Здесь была Бритт-Мари
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Здесь была Бритт-Мари

Здесь была Бритт-Мари (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Britt-Marie var här
Комедия, Мелодрама93 мин12+

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О фильме

Бритт-Мари за 60, и вот уже 40 лет она живет в, как ей кажется, счастливом браке. Измена мужа становится потрясением для женщины и глубоко оскорбляет ее. Бритт-Мари собирает вещи и отправляется куда глаза глядят. Так она оказывается в захолустном Борге, где ее ждет совершенно новая жизнь.

Страна
Швеция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Здесь была Бритт-Мари»