Макс попадает в лесную школу Пасхальных Кроликов, привыкший к городской суете главный герой не сразу вписывается в консервативный уклад заведения. Он мечтает поскорее свалить отсюда, но знакомство с очаровательной крольчихой Эмми меняет планы.

