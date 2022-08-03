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Заячья школа

Заячья школа (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Rabbit school
Мультфильм, Приключения72 мин0+

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О фильме

Макс попадает в лесную школу Пасхальных Кроликов, привыкший к городской суете главный герой не сразу вписывается в консервативный уклад заведения. Он мечтает поскорее свалить отсюда, но знакомство с очаровательной крольчихой Эмми меняет планы.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заячья школа»