Студентка философского факультета подвергается нападению вампирши прямо на улице. Разумеется, сразу после этого в еe организме и сознании начинают происходить необратимые перемены. Но что интересно: интеллектуальный потенциал девушки только растет, новые способности позволяют ей защитить диссертацию. Однако вечеринка по поводу защиты превращается в кровавую оргию.

