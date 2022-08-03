Зависимость (фильм, 1994) смотреть онлайн
5.71994, The Addiction
Ужасы, Драма79 мин18+
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О фильме
Студентка философского факультета подвергается нападению вампирши прямо на улице. Разумеется, сразу после этого в еe организме и сознании начинают происходить необратимые перемены. Но что интересно: интеллектуальный потенциал девушки только растет, новые способности позволяют ей защитить диссертацию. Однако вечеринка по поводу защиты превращается в кровавую оргию.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АФРежиссёр
Абель
Феррара
- Актриса
Лили
Тейлор
- Актёр
Кристофер
Уокен
- АШАктриса
Аннабелла
Шиорра
- ИФАктриса
Иди
Фалько
- ПКАктёр
Пол
Кальдерон
- ФСАктёр
Фредро
Старр
- КЭАктриса
Кэтрин
Эрбе
- МИАктёр
Майкл
Империоли
- ДСАктёр
Джамал
Симмонс
- РВАктёр
Роберт
В. Кастл
- НССценарист
Николас
Сейнт-Джон
- ФСПродюсер
Фернандо
Суличин
- ПЛПродюсер
Престон
Л. Холмс
- БКХудожница
Бет
Кертис
- МЭХудожница
Мелинда
Эшелман
- ККОператор
Кен
Келш
- ДДКомпозитор
Джо
Делия