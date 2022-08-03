Зависимость
Wink
Фильмы
Зависимость

Зависимость (фильм, 1994) смотреть онлайн

5.71994, The Addiction
Ужасы, Драма79 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Студентка философского факультета подвергается нападению вампирши прямо на улице. Разумеется, сразу после этого в еe организме и сознании начинают происходить необратимые перемены. Но что интересно: интеллектуальный потенциал девушки только растет, новые способности позволяют ей защитить диссертацию. Однако вечеринка по поводу защиты превращается в кровавую оргию.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зависимость»