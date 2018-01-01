Wink
Затерянный мир
Актёры и съёмочная группа фильма «Затерянный мир»

Актёры и съёмочная группа фильма «Затерянный мир»

Режиссёры

Боб Кин

Боб Кин

Bob Keen
Режиссёр

Актёры

Патрик Бергин

Патрик Бергин

Patrick Bergin
АктёрChallenger
Джейн Хейтмейер

Джейн Хейтмейер

Jayne Heitmeyer
АктрисаAmanda White
Джулиан Кэйси

Джулиан Кэйси

Julian Casey
АктёрMalone
Дэвид Нермэн

Дэвид Нермэн

David Nerman
АктёрJohn Roxton
Майкл Синельников

Майкл Синельников

Michael Sinelnikoff
АктёрSummerlee
Грегориан Мино-Пайер

Грегориан Мино-Пайер

Gregoriane Minot Payeur
АктрисаDjena
Джек Лангедийк

Джек Лангедийк

Jack Langedijk
АктёрMaple White
Расселл Юэнь

Расселл Юэнь

Russell Yuen
АктёрAzbek / Myar
Джеймс Брэдфорд

Джеймс Брэдфорд

James Bradford
АктёрLord Thomas
Жак Лессард

Жак Лессард

Jacques Lessard
АктёрOscar Perreault
Мартин Симс

Мартин Симс

Martin Sims
АктёрStudent
Гучи Бой

Гучи Бой

Goûchy Boy
АктёрNeanderthal Voices
Майкл Гурман

Майкл Гурман

Michael Gurman
АктёрNeanderthal Voices
Мишель Перрон

Мишель Перрон

Michel Perron
АктёрNeanderthal Voices
Сэм Стоун

Сэм Стоун

Sam Stone
АктёрNeanderthal Voices
Ричард Земан

Ричард Земан

Richard Zeman
АктёрNeanderthal Voices

Сценаристы

Жан ЛаФлер

Жан ЛаФлер

Jean LaFleur
Сценарист
Артур Конан Дойл

Артур Конан Дойл

Arthur Conan Doyle
Сценарист
Винс Ди Клементе

Винс Ди Клементе

Vince Di Clemente
Сценарист

Продюсеры

Бэрри Барнхолц

Бэрри Барнхолц

Barry Barnholtz
Продюсер
Люк Кампо

Люк Кампо

Luc Campeau
Продюсер

Композиторы

Милан Кимличка

Милан Кимличка

Milan Kymlicka
Композитор