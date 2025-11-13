Затерянный мир (фильм, 1998) смотреть онлайн
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О фильме
1934 год. Лондон взбудоражен новейшей сенсацией – знаменитый ученый и искатель приключений Джордж Челленджер отправляется со своим заклятым соперником и конкурентом профессором Саммерли в Монголию на поиски неведомого мира, населенного доисторическими монстрами, чтобы однажды показать изумленному миру живого птеродактиля.
В компании с очаровательной Амандой Уайт, отважным охотником Джоном Рокстоном и юным репортером Артуром Мелоуном они готовы совершить героический полет на воздушном шаре, чтобы подняться на недосягаемое горное плато, скрытое за пеленой облаков.
Наконец, преодолев снега, поборов страх и сразившись с диким племенем неандертальцев, они стоят в шаге от заветной цели. Но бесстрашные искатели приключений еще не знают, что страна тайн и открытий станет для них коварной ловушкой, из которой не всем удастся выбраться живыми...
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Приключения
Рейтинг
- БКРежиссёр
Боб
Кин
- Актёр
Патрик
Бергин
- ДХАктриса
Джейн
Хейтмейер
- ДКАктёр
Джулиан
Кэйси
- ДНАктёр
Дэвид
Нермэн
- МСАктёр
Майкл
Синельников
- ГМАктриса
Грегориан
Мино-Пайер
- ДЛАктёр
Джек
Лангедийк
- РЮАктёр
Расселл
Юэнь
- ДБАктёр
Джеймс
Брэдфорд
- ЖЛАктёр
Жак
Лессард
- МСАктёр
Мартин
Симс
- ГБАктёр
Гучи
Бой
- МГАктёр
Майкл
Гурман
- МПАктёр
Мишель
Перрон
- ССАктёр
Сэм
Стоун
- РЗАктёр
Ричард
Земан
- ЖЛСценарист
Жан
ЛаФлер
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ВДСценарист
Винс
Ди Клементе
- ББПродюсер
Бэрри
Барнхолц
- ЛКПродюсер
Люк
Кампо
- МККомпозитор
Милан
Кимличка