1934 год. Лондон взбудоражен новейшей сенсацией – знаменитый ученый и искатель приключений Джордж Челленджер отправляется со своим заклятым соперником и конкурентом профессором Саммерли в Монголию на поиски неведомого мира, населенного доисторическими монстрами, чтобы однажды показать изумленному миру живого птеродактиля.



В компании с очаровательной Амандой Уайт, отважным охотником Джоном Рокстоном и юным репортером Артуром Мелоуном они готовы совершить героический полет на воздушном шаре, чтобы подняться на недосягаемое горное плато, скрытое за пеленой облаков.



Наконец, преодолев снега, поборов страх и сразившись с диким племенем неандертальцев, они стоят в шаге от заветной цели. Но бесстрашные искатели приключений еще не знают, что страна тайн и открытий станет для них коварной ловушкой, из которой не всем удастся выбраться живыми...

