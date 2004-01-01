Защитник (фильм, 2004) смотреть онлайн
Сюжет
Роберта Джонс, советник президента по национальной безопасности, отправляется в сердце Восточной Европы на секретные переговоры с террористом № 1 Мохамедом Джамаром. В этой поездке Роберта доверяет только своему личному телохранителю Лэнсу Рокфорду, который не задает лишних вопросов. Но когда встречу внезапно нарушает вооруженное нападение, а Джонс и Джамар исчезают, Лэнс и его команда понимают, что их используют в хитрой и опасной игре. Кто таинственный гость Роберты? И кто хочет их смерти? Вскоре они понимают, что от успеха тайной миссии зависит не только их жизнь, но и будущее всего мира.
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Информация
СтранаСША, Великобритания, Германия, Румыния
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- ДСАктёр
Джерри
Спрингер
- ШЛАктриса
Шакара
Ледард
- ТЛАктёр
Томас
Локъер
- КЛАктриса
Кэролайн
Ли-Джонсон
- ДКАктёр
Джералд
Кид
- ИПАктёр
Иэн
Портер
- ХЭАктёр
Ховард
Энтони
- ДБАктёр
Джеффри
Бертон
- ИГАктёр
Иддо
Голдберг
- ДВСценарист
Дуглас
В. Миллер
- АБПродюсер
Андрей
Бончя
- ФМПродюсер
Филиппе
Мартинес
- ДВПродюсер
Дуглас
В. Миллер
- РКХудожник
Раду
Корчева
- МАОператор
Максим
Александр
- АНКомпозитор
Адам
Норден