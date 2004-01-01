Защитник
Wink
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Защитник
8.02004, DEFENDER, THE
Боевики87 мин18+

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Защитник (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Роберта Джонс, советник президента по национальной безопасности, отправляется в сердце Восточной Европы на секретные переговоры с террористом № 1 Мохамедом Джамаром. В этой поездке Роберта доверяет только своему личному телохранителю Лэнсу Рокфорду, который не задает лишних вопросов. Но когда встречу внезапно нарушает вооруженное нападение, а Джонс и Джамар исчезают, Лэнс и его команда понимают, что их используют в хитрой и опасной игре. Кто таинственный гость Роберты? И кто хочет их смерти? Вскоре они понимают, что от успеха тайной миссии зависит не только их жизнь, но и будущее всего мира.

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Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Защитник»

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