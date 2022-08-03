Защита свидетелей (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.11999, Witness Protection
Драма, Криминал100 мин12+
О фильме
Гангстер Бобби, спасая себя и свою семью от мести босса, ищет защиты у ФБР: новое имя, новое место жительства в обмен на показания против бывших сообщников. Теперь самая радужная перспектива его новой жизни — через несколько лет получать за год столько, сколько раньше тратил в течение нескольких дней… Сумеет ли он жить и работать, как простые обыватели, которых он презирает, и сможет ли он сохранить свою семью, где годами за внешним благополучием скрывался глубокий разлад?
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РПРежиссёр
Ричард
Пирс
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- Актриса
Мэри
Элизабет Мастрантонио
- ШХАктёр
Шон
Хэтоси
- СМАктриса
Скай
МакКоул Бартусяк
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Уильям
Сэдлер
- ДМАктёр
Джим
Метцлер
- ГПАктёр
Грег
Питтс
- ДСАктёр
Даниэль
Сакапа
- ГЛАктёр
Грег
Липари
- ХМПродюсер
Ховард
Мелцер
- СДПродюсер
Сью
Джетт
- ТМПродюсер
Тони
Марк
- ГСПродюсер
Генри
С. Шлеифф
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- ХХХудожница
Хоуп
Хэнэфин
- КРХудожница
Клаудиа
Ребар
- ЛФМонтажёр
Лиза
Фрухтман
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- КЭКомпозитор
Клифф
Эйдельман