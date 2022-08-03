Защита свидетелей (фильм, 1999) смотреть онлайн

Гангстер Бобби, спасая себя и свою семью от мести босса, ищет защиты у ФБР: новое имя, новое место жительства в обмен на показания против бывших сообщников. Теперь самая радужная перспектива его новой жизни — через несколько лет получать за год столько, сколько раньше тратил в течение нескольких дней… Сумеет ли он жить и работать, как простые обыватели, которых он презирает, и сможет ли он сохранить свою семью, где годами за внешним благополучием скрывался глубокий разлад?

