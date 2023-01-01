Засекреченный город (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Летний лагерь на берегу Чeрного моря. Пионеру Андрею Белову доверяют горн, и мальчик автоматически становится одним из самых уважаемых людей в коллективе. Он верховодит в «привилегированной» палате № 7 среди творческих ребят, начинающих писателей и гитаристов. Как вдруг накануне традиционно�й военной игры под кодовым названием «Засекреченный город» Андрей обнаруживает пропажу горна. Это событие вносит существенные изменения в продуманную схему проведения зарницы. Но кто же за ним стоит?



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