Заповедь зла
Актёры и съёмочная группа фильма «Заповедь зла»

Режиссёры

Томас Роберт Ли

Thomas Robert Lee
Режиссёр

Актёры

Катрин Уокер

Catherine Walker
АктрисаAgatha Earnshaw
Джаред Абрахамсон

Jared Abrahamson
АктёрColm Dwyer
Ханна Эмили Андерсон

Hannah Emily Anderson
АктрисаBridget Dwyer
Джеральдин О’Роу

Geraldine O'Rawe
АктрисаDeirdre Buckley
Дон Маккеллар

Don McKellar
АктёрBernard Buckley
Шон МакГинли

Sean McGinley
АктёрSeamus Dwyer
Джессика Рейнольдс

Jessica Reynolds
АктёрAudrey Earnshaw
Том Кэри

Tom Carey
АктёрLochlan Bell
Барб Митчелл

Barb Mitchell
АктрисаHigh Priestess
Дэвид Лерини

David LeReaney
АктёрBurke

Сценаристы

Томас Роберт Ли

Thomas Robert Lee
Сценарист

Продюсеры

Шакед Беренсон

Shaked Berenson
Продюсер
Патрик Эвальд

Patrick Ewald
Продюсер

Актёры дубляжа

Светлана Климович

Актриса дубляжа
Дмитрий Поликарпов

Актёр дубляжа
Антонина Лазаревская

Актриса дубляжа
Вячеслав Иванов

Актёр дубляжа
Роман Сопко

Актёр дубляжа

Монтажёры

Бен Ли Аллан

Ben Lee Allan
Монтажёр