5.52021, The Curse of Audrey Earnshaw
Ужасы, Драма89 мин18+
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Заповедь зла (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Мистический хоррор о жителях ортодоксальной религиозной коммуны. Отдаленное поселение 17 лет страдает от неурожая и засухи. Голод настиг всех жителей, кроме Агаты Эршоу, живущей на окраине деревни. Ее дом полон еды, а хозяйство процветает. В односельчанах вскипает злость и зависть. По деревушке расползаются слухи, что одинокая женщина – злая ведьма, и что это она наложила проклятие на деревню. Разъяренные поселенцы объединяются и решают наказать Агату. Однако они не подозревают, какая жуткая месть их ожидает.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ТРРежиссёр
Томас
Роберт Ли
- Актриса
Катрин
Уокер
- ДААктёр
Джаред
Абрахамсон
- ХЭАктриса
Ханна
Эмили Андерсон
- ДОАктриса
Джеральдин
О’Роу
- Актёр
Дон
Маккеллар
- ШМАктёр
Шон
МакГинли
- ДРАктёр
Джессика
Рейнольдс
- ТКАктёр
Том
Кэри
- БМАктриса
Барб
Митчелл
- ДЛАктёр
Дэвид
Лерини
- ТРСценарист
Томас
Роберт Ли
- Продюсер
Шакед
Беренсон
- ПЭПродюсер
Патрик
Эвальд
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- РСАктёр дубляжа
Роман
Сопко
- БЛМонтажёр
Бен
Ли Аллан