Заповедь зла (фильм, 2021) смотреть онлайн

Мистический хоррор о жителях ортодоксальной религиозной коммуны. Отдаленное поселение 17 лет страдает от неурожая и засухи. Голод настиг всех жителей, кроме Агаты Эршоу, живущей на окраине деревни. Ее дом полон еды, а хозяйство процветает. В односельчанах вскипает злость и зависть. По деревушке расползаются слухи, что одинокая женщина – злая ведьма, и что это она наложила проклятие на деревню. Разъяренные поселенцы объединяются и решают наказать Агату. Однако они не подозревают, какая жуткая месть их ожидает.

