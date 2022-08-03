Заповедь зла
Wink
Фильмы
Заповедь зла
5.52021, The Curse of Audrey Earnshaw
Ужасы, Драма89 мин18+

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Заповедь зла (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Мистический хоррор о жителях ортодоксальной религиозной коммуны. Отдаленное поселение 17 лет страдает от неурожая и засухи. Голод настиг всех жителей, кроме Агаты Эршоу, живущей на окраине деревни. Ее дом полон еды, а хозяйство процветает. В односельчанах вскипает злость и зависть. По деревушке расползаются слухи, что одинокая женщина – злая ведьма, и что это она наложила проклятие на деревню. Разъяренные поселенцы объединяются и решают наказать Агату. Однако они не подозревают, какая жуткая месть их ожидает.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заповедь зла»