Западня
Актёры и съёмочная группа фильма «Западня»

Актёры и съёмочная группа фильма «Западня»

Режиссёры

Джон Эмиел

Jon Amiel
Режиссёр

Актёры

Мори Чайкин

Maury Chaykin
АктёрConrad Greene
Мадхав Шарма

Madhav Sharma
АктёрSecurity Chief
Кэтрин Зета-Джонс

Catherine Zeta-Jones
АктрисаGin
Тим Поттер

Tim Potter
АктёрMillennium Man
Кевин Макнэлли

Kevin McNally
АктёрHaas

Сценаристы

Майкл Херцберг

Michael Hertzberg
Сценарист
Уильям Бройлес мл.

William Broyles Jr.
Сценарист
Рональд Бэсс

Ronald Bass
Сценарист

Продюсеры

Майкл Херцберг

Michael Hertzberg
Продюсер
Шон Коннери

Sean Connery
Продюсер
Ронда Толлфсон

Rhonda Tollefson
Продюсер
Рональд Бэсс

Ronald Bass
Продюсер

Художники

Пенни Роуз

Penny Rose
Художница
Майкл Бун

Michael Boone
Художник
Норман Гарвуд

Norman Garwood
Художник
Кит Пэйн

Keith Pain
Художник

Монтажёры

Терри Роулингс

Terry Rawlings
Монтажёр

Композиторы

Кристофер Янг

Christopher Young
Композитор